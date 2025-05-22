شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم عسل أسود يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة في مصر علىWATCH IT بعد 15عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم عسل اسود بطولة النجم أحمد حلمى قائمة الأفلام الاكثر مشاهدة على منصة WATCH IT، من إخراج خالد مرعى، وتأليف خالد دياب، ومن انتاج عام 2010، حيث حصد المركز الأول في المشاهدات داخل مصر والعالم العربى، علما بأن العمل مر على إنتاجه 15 عاماً في السينمات، وذلك يعود إلى أن الفيلم من أبرز الاعمال التي قدمتها السينما المصرية الفترة الماضية .





تدور الأحداث حول "مصرى سيد العربى" الشاب الذى ترك مصر مع أبويه وهو طفل صغير، ولكنه يقرر العودة إليها بعد عشرين سنة للاستقرار فيها، خاصة بعد وفاة والديه، ولكنه يصطدم بالواقع المصرى نتيجة اختلاف الثقافات، فالجميع يعامله باحترام على أنه أمريكى الجنسية، ولكنه عندما يفقد جواز سفره يعامله الجميع بقسوة كما يعامل جميع المصريين، ماعدا صديقه سعيد وعائلته، وتتوالى الأحداث.

يذكر أن فيلم "عسل أسود" من أشهر أعمال جيهان أنور والذي عُرض عام 2010 وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته: أحمد حلمي، إدوارد، إيمي سمير غانم، لطفي لبيب، إنعام سالوسة، وهو من تأليف خالد دياب، وإخراج خالد مرعي.