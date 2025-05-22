تحت عنوان الأناقة والرقي.. درة التونسية تلفت الأنظار بفستانها الجميل

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة درة التونسية أنظار الجمهور، في إطلالتها الأخيرة من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلالها جمالها وأنوثتها، وبدت بغاية الرقي، فقد إرتدت فستاناً طويلاً وضيق باللون البيج ذات اكمام طيلة وواسعة، صمم بطريقة ساحرة، وتركت درة شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.
و في وقت سابق، نشرت الممثلة درة التونسية مجموعة من الصور الرومانسية في العاصمة الهولندية أمستردام، برفقة زوجها الرجل الأعمال المصري المهندس هاني سعد، وعلقت على الصور كاتبة: "حيثما وُجد الحب، وُجدت الحياة، وحيثما وُجدت الحياة، وُجد الأمل".
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