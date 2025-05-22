الفنانة رولان تطرح "بوجود أبو سلمان" تقديراً لولي العهد السعودي محمد بن سلمان

ميرنا وليد - بيروت - في لفتة تقديرية لمواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الداعمة لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، استقبل السوريون هذا القرار بفرح كبير، عبّروا عنه برسائل شكر وامتنان للمملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة.

وجاءت هذه المشاعر لتتوج بأغنية حملت عنوان "بوجود أبو سلمان"، تقديراً للجهود التي بذلتها المملكة في هذا السياق.

الأغنية من أداء الفنانة رولان، كتب كلماتها الشاعر نهار، ولحنها صارم، أما الميكس والماسترينغ فكان بإشراف جاسم محمد، والتوزيع الموسيقي لـ سيروس، وتم تسجيل العمل في استوديو الحلبي – دبي، تحت إشراف عام عماد محمد.

يُذكر أن الشاعر نهار سبق له التعاون مع عدد من كبار الفنانين، وكتب سابقاً أغنية "ولد سلمان" التي قدّمها الفنان ماجد المهندس لولي العهد السعودي في مناسبة عيد ميلاده.

تم إطلاق أغنية "بوجود أبو سلمان" عبر القناة الرسمية على موقع يوتيوب، بالإضافة إلى جميع المنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والمحطات الفضائية والإذاعية العربية والخليجية.