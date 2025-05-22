"خرزة زرقا" يعود بقوة ويتصدر بعد 4 سنوات من عرضه الأول

ميرنا وليد - بيروت - يواصل مسلسل "خرزة زرقا" نجاحه المميز بعد مرور أربع سنوات على عرضه الأول، حيث يتصدّر المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر المسلسلات مشاهدة على منصة "شاهد" وفقاً لتصنيف FlixPatrol وذلك بعد أيام قليلة جداً على طرحه على المنصة.

العمل من إخراج جوليان معلوف كلوديا مرشليان ومن انتاج "الصبّاح اخوان" ومن بطولة الممثل السوري معتصم النهار والممثلة اللبنانية رولا بقسماتي، وشارك إلى جانبهما العديد من الممثلين منهم كارمن لبس، بديع أبو شقرا، طوني عيسى، يوسف حداد ،فادي ابراهيم، سمارا نهرا، وسام صليبا، جهاد سعد، هند خضرا، سيرينا الشامي، ساندي نحاس، سيلفيو سركيس، فاتن شاهين وطوني نصير وسينتيا محسن.

العودة القوية لهذا المسلسل تعكس الشعبية المستمرة التي يتمتع بها، سواء بسبب قصته المؤثرة التي تمزج بين الدراما والتشويق، أو الأداء اللافت لأبطاله.