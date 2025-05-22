ميرنا وليد - بيروت - تعيش الفنانة سوار النجار حالة من الحزن العميق بعد وفاة شقيقتها الفنانة إيناس النجار، التي رحلت عن عالمنا إثر مضاعفات صحية ناتجة عن مشكلات في المرارة.
وشاركت سوار جمهورها صورة تجمعها بشقيقتها الراحلة، أرفقتها برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن ألم الفقد وعمق الجرح الذي تركه رحيل إيناس وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وعلقت قائلة :"آه على وجع قلبي، وكأن أحدهم انتزع قلبي من مكانه، آه يا ناري على مصيبتي، أشعر أنني انقسمت إلى مئة جزء، لا أصدق، لا أستوعب أنكِ لن تعودي مجددًا".
وأضافت سوار في نعيها المؤلم :"يا ربي، إنها أقسى قهرة مرّت بي في حياتي، يا إيناس، يا نوسة، يا روحي الساكنة، أنا والسكوت يقتلني، ماذا فعلتُ لأستحق هذا الألم؟ أختي، اشتقت إليكِ، أشعر أنني تحطمت، انتهيت، قلبي يشتعل نارًا".
كانت هذه تفاصيل خبر "غيابك لا يُنسى"... سوار النجار تستذكر شقيقتها الراحلة بكلمات موجعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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