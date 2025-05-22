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ميرنا وليد - بيروت - أشعل الفنان اللبناني الوليد الحلاني حماس متابعه لأحدث الاعمال التي يحضر لطرحها و هي أغنية تحمل إسم "ناسي" بالتعاون مع الفنان كارل حسين، حيث قام بمشاركت صورة من كواليس التصوير جمعتهما سواً، و ذلك عبر حساب الخاص، و كشف عن موعد الطرح الذي يصادف اليوم.
و في وقت سابق، عايد الفنان اللبناني الوليد الحلاني شقيقته الشيف دانا الحلاني من خلال صورة مميزة جمعتهما شاركها عبر حسابه الخاص، ظهرا فيها بأجواء من الفرح، و علق عليها بالقول: "يوم ميلاد سعيد لشقيقتي الأميرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "ناسي".. الوليد الحلاني وكارل حسين يحضران لعمل مشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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