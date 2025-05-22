"ناسي".. الوليد الحلاني وكارل حسين يحضران لعمل مشترك

ميرنا وليد - بيروت - أشعل الفنان اللبناني الوليد الحلاني حماس متابعه لأحدث الاعمال التي يحضر لطرحها و هي أغنية تحمل إسم "ناسي" بالتعاون مع الفنان كارل حسين، حيث قام بمشاركت صورة من كواليس التصوير جمعتهما سواً، و ذلك عبر حساب الخاص، و كشف عن موعد الطرح الذي يصادف اليوم.



و في وقت سابق، عايد الفنان اللبناني الوليد الحلاني شقيقته الشيف دانا الحلاني من خلال صورة مميزة جمعتهما شاركها عبر حسابه الخاص، ظهرا فيها بأجواء من الفرح، و علق عليها بالقول: "يوم ميلاد سعيد لشقيقتي الأميرة".

