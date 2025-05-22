شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز: سعيد بفيلم المشروعx لاعتماده على حضارتنا وصورناه في 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

تحدث النجم كريم عبد العزيز عن كواليس فيلمه الجديد "المشروع x" المقرر انطلاقه اليوم في السينمات المختلفة، موضحا أن شخصية يوسف الجمال التي يقوم بتجسيدها خلال أحداث العمل هي شخصية جديدة عليه.

كما أعرب عن سعادته البالغة بالعمل والشخصية، حيث أشار أنه سعد جدا بالعمل والشخصية بمجرد أن حدثه عنها المخرج بيتر ميمي، مؤكدا: العمل معتمد على حضارتنا وتاريخنا والعالم الفرعوني الذي لا ينتهي.

ولفت كريم عبد العزيز أنه على الرغم من استمرار العمل على مدار 9 أشهر مليئة بمشاهد الأكشن ومشاهد الغوص، إلا أنه لم يكن هناك أي إصابات، موضحا أنه تعلم الغوض من أجل الفيلم.

ويُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.