آيشواريا راي تتألق على السجادة الحمراء لفيلم The History of Sound في مهرجان كان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 مايو 2025 10:31 صباحاً - نجمة بوليوود آيشواريا راي، التي وصلت إلى مدينة كان أمس الأول، تألقت أمس على السجادة الحمراء لفيلم "The History of Sound"، المشارك في المسابقة الرسمية، ضمن الدورة الـ 78 لمهرجان كان السينمائي الدولي 2025، والتي تستمر فعالياته حتى 24 من مايو الجاري.

آيشواريا راي في كان 2025

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وارتدت آيشواريا راي، 51 عامًا ساري هندي باللونين الأبيض والذهبي، ومازحت المصورين على السجادة الحمراء ببعض الحركات التي تُعبر عن الثقافة الهندية، ولطالما كانت راي مُعتزة بثقافة بلادها، وظهر ذلك في أفلامها وفي إصرارها على ارتداء الزي التقليدي في أغلب المحافل السينمائية الدولية.

وتحضر راي المهرجان هذا العام كسفيرة عالمية لإحدى العلامات التجارية التجميلية- لوريال باريس. وتحتفل العلامة التجارية بعامها الثامن والعشرين في مهرجان كان السينمائي عام 2025. وموضوع هذا العام هو "الأضواء، الجمال، والحركة". ستنضم إيشواريا إلى سفراء العلامة المعروفين الآخرين في هذا الحدث.

كما ضمت السجادة الحمراء لفيلم "The History of Sound"، عدداً كبيراً من حضور عدد كبير من نجوم الفن؛ ياسمين صبري، والمخرج مراد مصطفى، وكوكو روتشا، وكارا ديليفين، وتيري هاتشر، والموديل الفرنسية ديدي ستون، والنجم بول ميسكال، المنتج محمد التركي، مستشار مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وميشيل رودريجيز ولؤي راغب علامة، ومخرج الفيلم أوليفر هيرمانوس، ونعومي كامبل، وإدوارد إنينفول، بربارا بالفن، وإيزابيل جولارت.

جانفي كابور تُكرم والدتها سريديفي في مهرجان كان

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حلَّت نجمة بوليوودضيفةً، حيث سجلت أول ظهور لها بالمهرجان على مدار مشوارها الفني لحضور عرض فيلم Homebound. وقد اختارتالظهور بإطلالة هندية خالصة تُعبر عن الثقافة الهندية.

اعتبر رواد الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أن إطلالة جانفي كابور كانت تكريماً واضحاً لوالدتها سريديفي- التي تُوفيت في فبراير من عام 2018- حيث رأى رواد السوشيال ميديا إطلالتها مستوحاة من والدتها الراحلة. وقد اختارت إطلالةً ورديةً رقيقةً بلمسة معدنية لامعة. واعتمدت في تسريحة شعرها كعكة بغطاء رأس.

وقد اشتهرت سريديفي بأناقتها وهدوئها، وكثيراً ما كانت تزيّن المناسبات بالزي الهندي التقليدي، مُجسّدةً شغفها بتراثها الثقافي. كما اشتهرت بإضفاء لمستها الخاصة على إطلالاتها الكلاسيكية، مُضفيةً عليها لمسةً عصرية.

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نجوم بوليوود على السجادة الحمراء لعرض فيلم Homebound

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رافق جانفي كابور في السير على السجادة الحمراء لعرض فيلم Homebound- المشارك في قسم نظرة ما- نجما الفيلم إيشان خاطر وفيشال جيثوا، بالإضافة لمخرج العمل نيراج غيوان، والمنتج كاران جوهر، وانضم مارتن سكورسيزي إلى فريق العمل كمنتج تنفيذي للفيلم.

تدور أحداث الفيلم حول صديقين من بلدة في شمال الهند، تتأثر صداقتهما عندما يقرران أن يصبحا شرطيين.

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