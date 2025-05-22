خطوبة إبن غسان مسعود على شابة مصرية.. وصور أمام الأهرامات

ميرنا وليد - بيروت - أعلن إبن الممثل السوري غسان مسعود، المخرج السدير مسعود خطوبته على الشابة المصرية ندى كمال الحفناوي، وشارك الجمهور مجموعة صور تجمعهما من أمام الأهرامات في القاهرة.

وعلق السدير مسعود على المنشور قائلاً: "خفق قلبي في مصر ووجد إيقاعه في حبها".

كما باركت الكاتبة السوري لوتس مسعود لشقيقها، وكتبت عبر حسابها الخاص: "أحلى وأغلى عريس بالدنيا! الأب التاني من بعد أبي، سندي، أحن قلب وأقوى دعم صار عريس. أخي.. شو صغيرة هالكلمة وشو كبيرة، كبيرة قد فرحتي فيكم اليوم وفرحتي ببابا وماما يلي شافوا أول فرحة حياتهم عريس، سدير حبيبي، ندى عروستنا القمرة يلي بسببك صار جزء من قلبنا بمصر الجميلة بجمالك وجمال روحك.الله يخليكم لبعض ويحميكم من كل أذى ونشوف سدير صغرون وندى صغرونة إلكم نشيلهن عكتافنا وبقلبنا... بحبكم".

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