محمد رمضان يعلق لأول مرة على الحكم الصادر بحق إبنه ويروي القصة كاملة

ميرنا وليد - بيروت - علّق الفنان المصري محمد رمضان لأول مرة على قضية إيداع ابنه في إحدى دور الرعاية الاجتماعية اثر خلاف نشب بينه وبين طفل اخر وعبّر عن غضبه وتحدث عن تفاصيل الواقعة كاملة مشيرا الى انه وابنه يتعرضان لـ "حملة تشهير" مؤكدا ان ابنه كان ضحية تنمّر طبقي وليس معتديًا كما روّجت بعض وسائل الإعلام.

وعبر صفحته على احد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر رمضان صورة من نص قانون الطفل المصري، مشيرًا إلى المادة التي تُلزم بحجب هوية الأطفال المتورطين في القضايا الإعلامية، سواء كانوا متهمين أو حتى شهودًا. واشار الى إن هذا القانون موجود منذ عام 2018 وينص بوضوح على ضرورة حماية الطفل وعائلته بحجب الهوية والصورة، اي ان ما حدث معه هو عبارة عن خرق القانون فقط لأنه "ابن محمد رمضان"، بحسب تعبيره.

وكشف رمضان عن تفاصيل الواقعة وقال أن ابنه كان يجلس مع شقيقته في نادي "نيو جيزة" حين اقترب منه مجموعة من الأطفال ووجّهوا له كلمات عنصرية فيها الكثير من التنمّر الطبقي، منها: "إنت أسود زي أبوك... أبوك عنده فيلا وعربيات من فلوس حرام... وإحنا ساكنين في شقق لأن أهلينا مش حرامية". واضاف محمد ان ابنه أخبرهبكل ما حدث مشيرا الى ان هذه الكلمات التي نعتوا به ابنه لا تصدر عن طفل بل تعكس أفكارًا مغروسة من الأهل المغروسين بالحقد.

وأضاف إلى أنه توجه بنفسه إلى النادي بعد الحادث على عكس ما قيل انه لم يهتم بالموضوع لا بل وتحدث مع الأطفال بحضور الأمن ومدرب السباحة، واصفًا الموقف بأنه مجرد "سوء تفاهم لا يرقى إلى قضية". وأكد أن النيابة العامة اطلعت على فيديوهات الواقعة وتبيّن من خلالها أن ابنه لم يكن المعتدي.

واستنكر رمضان صدور بيان صحفي رسمي عن الواقعة دون مراعاة سرية بيانات الطفل، ورغم اعتراضه الشديد على ما وصفه بالتشهير، عبّر عن ثقته في نزاهة القضاء المصري، معتبرًا أن قرار الإيداع كان قاسيًا وغير متوقع.

وفي ختام بيانه، أشار رمضان إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، بل تمثل حلقة جديدة في ما وصفه بـ"الاضطهاد والقسوة والتعنت" الذي يواجهه منذ سنوات: "ما توقعتش أنهم يدخلوا طفل في المعركة مع أبوه، بس رغم كده، هنفضل نحب بلدنا ونعيش ونموت فيها، ولا عاش اللي يكرهني في مصر".

وقد حددت محكمة مستأنف جنح الطفل بمدينة 6 أكتوبر يوم 19 يونيو المقبل موعدًا لنظر المعارضة المقدمة من محمد رمضان على الحكم الغيابي الصادر بإيداع نجله إحدى دور الرعاية التأديبية، بعد اتهامه بالاعتداء على زميله في نادٍ اجتماعي شهير. وكان قسم شرطة أكتوبر قد تلقى بلاغًا من سيدة تتهم فيه رمضان ونجله بالاعتداء على ابنها الطالب في الصف السادس الابتدائي داخل نادي "نيو جيزة"، ما أسفر عن إصابته بكدمات واحمرار في الخد الأيسر، بحسب ما ورد في المحضر الرسمي.