أزمة شيرين عبد الوهاب ومدير صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تتصاعد

ميرنا وليد - بيروت - في تطور جديد حول أزمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ومدير حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي محمود محمد الذي يرفض تسليمها لها، نشب خلاف جديد بينهما انتهى بتقديم بلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية يتهمها بالسب والقذف والتهديد.

وتقدّم محامي محمود محمد ببلاغ إلى قسم الشرطة مشيرا إلى أن موكله، المسؤول عن إدارة حسابات الفنانة على منصات مثل فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك، تعرّض لإهانات وتهديدات من قبل الفنانة المصرية بسبب خلاف بينهما حول صلاحيات الدخول إلى تلك الحسابات.

وبحسب ما تم تناقله من مصادر أمنية، فإن الخلاف بدأ عندما طالبت شيرين باستعادة كل حساباتها، ما رفضه هو فتحول الموضوع الى نزاع شخصي وقانوني. وأرفق المحامي مع البلاغ تفاصيل حول مكالمة هاتفية وقعت بين الطرفين، تخللتها – وفق رواية الشاكي – عبارات تهديد وسب.

وقد بدأت أجهزة الأمن في التحقيق بالموضوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستدعاء الطرفين المعنيين بالواقعة لسماع أقوالهما، تمهيدًا للبت في صحة الاتهامات المتبادلة.