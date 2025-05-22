شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلادها.. مها صبري صوت الزمن الجميل ونجمة السينما الغنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مها صبري، واحدة من أبرز نجمات العصر الذهبي للفن المصري، والتي جمعت بين التمثيل والغناء، وتركت بصمة مميزة في تاريخ السينما الغنائية.

جاء اسم "مها صبري" بتزكية من الفنان الراحل عبد السلام النابلسي، وشاركت في عدد من الأفلام البارزة، منها "لقمة العيش" مع صلاح ذو الفقار، و"منتهى الفرح" مع حسن يوسف، و"دنيا" أيضًا إلى جانب صلاح ذو الفقار.

كما شاركت مع نجوم كبار مثل حسين صدقي وإسماعيل ياسين في عدد من الأعمال السينمائية، وكان من أشهر ما غنّت في السينما أغنية "ما تزوقيني يا ماما" في فيلم "منتهى الفرح".

ومن أبرز أفلامها أيضًا: "عودة الحياة"، "القاهرة في الليل"، "بين القصرين"، "إسماعيل يس في السجن"، "حب وعذاب"، و"حكاية غرام".

وقدمت مها صبري عملا تليفزيونيا وحيدًا بعنوان "ناعسة"، إلى جانب صلاح قابيل، ونعمت مختار، ومحمد الدفراوي، وزوزو نبيل، كما شاركت المطرب ماهر العطار في البرنامج الإذاعي "أمطار الربيع" عام 1988.

عانت مها صبري في سنواتها الأخيرة من مضاعفات قرحة المعدة، والتي تطورت لاحقًا إلى غيبوبة كبدية، وظلت في صراع مع المرض لأربع سنوات قبل أن ترحل عن عالمنا في 16 ديسمبر 1989.