شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل الفنان شعبان حسين.. صاحب "أبو تلاتة" وأيقونة الكوميديا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس 22 مايو ذكرى رحيل الفنان القدير شعبان حسين، الذي وافته المنية في 22 مايو 2012، تاركًا إرثًا فنيًا غنيًا ظل محفورًا في ذاكرة الجمهور، من أبرزها شخصيته الكوميدية الخالدة "ثروت عبدالهادي" (أبو تلاتة) في مسلسل «يوميات ونيس».

وُلد شعبان حسين في 24 نوفمبر 1940، وتخرج في معهد الفنون المسرحية ضمن دفعة زملائه النجوم محمد صبحي ونبيل الحلفاوي. ارتبط اسمه بالكوميديا والدراما، حيث تعاون مع محمد صبحي في أعمال لا تُنسى، أبرزها مسلسل «سنيل بعد المليون» (1987)، ومسرحية «لعبة الست»، حيث قدم شخصية "محمود بلاليكا".أعمال خالدة في السينما والتلفزيون

شارك شعبان حسين في عشرات الأعمال التي تركت بصمة في الفن المصري، منها:

«شعبان تحت الصفر» (1980) مع عادل إمام.

«بيت القاضي» (1984) مع نور الشريف وفاروق الفيشاوي.

«الثأر» (1982) بطولة محمود ياسين ويسرا.

«إعدام ميت» (1985) مع محمود عبدالعزيز وفريد شوقي.



ورحل الفنان الكبير إثر أزمة قلبية، وكان آخر أعماله مسلسل «فرح العمدة» الذي عُرض في نفس عام رحيله (2012). رغم غيابه، تظل أعماله شاهدة على موهبته الفذة وقدرته على صناعة البهجة في قلوب الجمهور.