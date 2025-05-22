ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة الجمهور صورة عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص، جمعتها بالممثلة السورية نور علي وبدتا فيها بغاية الإنسجام.

بدورها نور نشر فيديو جمعها بـ دانييلا عبر حسابها وعلقت عليها قائلة: "كنتنا"، نسبة إلى زواج دانييلا رحمة من الفنان السوري ناصيف زيتون.

كما نشرت دانييلا مقطع فيديو برفقة نور وظهرتا وهما تعملان على فيديو سوياً، ما أثار حيرة الجمهور حول السبب الذي جمعهما وما إذا كانتا ستقدمان عملاً سوياً، كما أكد الجمهور على حماسهم لمشاهدة عمل كهذا، وعلى حبهم للممثلتان.

كانت هذه تفاصيل خبر صور لـ دانييلا رحمة ونور علي سوياً.. وحيرة بين الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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