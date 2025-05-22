ميرنا وليد - بيروت - عايدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ابنتها الكبرى ميلا بمناسبة عيد ميلادها السادس عشر، والذي يصادف في اليوم نفسه من عيد ميلاد نانسي. وشاركت نانسي صورة تجمعها بميلا، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "عيدي وعيدك يا عيدي عيدين... Happy birthday my pride!" (أي: عيد ميلا سعيد، يا فخري). وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة التي جمعت الأم وابنتها في لقطة مؤثرة أمام قالب الحلوى، احتفالًا بعيد ميلاد ميلا، التي كبرت وأصبحت شابة جميلة جداً وصديقة مقرّبة لوالدتها. وانهالت التعليقات التي عبّرت عن الحب والتمنيات بعيد ميلاد سعيد، في هذا اليوم المميز لعائلة نانسي.

كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور لابنة نانسي عجرم الكبرى في عيد ميلادها..كبرت وأصبحت شابة! - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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