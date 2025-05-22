ميرنا وليد - بيروت - شاركت مقدمة البرامج وعارضة الأزياء والممثلة المصرية أصالة كامل، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة زوجها وطفلتهما، وذلك في أجواء عائلية لافتة.
وظهر في مقطع الفيديو، زوج أصالة وهو يحتضن طفلتهما، بينما بدت أصالة إلى جانبهما تنظهر إليهما بنظرات مليئة بالحب، وذلك في المستشفى.
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع مقطع الفيديو، وأعربوا عن اعجابهم بهذه الأسرة الصغيرة، وتمنوا لهم حياة سعيدة.
وكانت أصالة قد أعلنت عن وضعها لمولودها في 13 أيار/ مايو الحالي، وكشفت عن جنسه و الإسم الذي إختارته له بالتعليق على منشورها بالقول: "شعور لا يوصف له الحمد لله ربنا . رزقنا بأحلى بنوتة .دفى خالد الخوري".
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة كامل تشارك متابعيها لحظات عائلية دافئة مع زوجها وابنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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