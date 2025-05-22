شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات تشويقية للموسم الرابع من The Bear.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شبكة FX أول فيديو ترويجى للموسم الرابع من مسلسل The Bear، الذى كشف عن مجموعة مختلفة من اللقطات الترويجية المختلفة، ووصلت مدته إلى أكثر من دقيقتان.

على أن تطرح حلقات الموسم الرابع من سلسلة The Bear على شبكة Hulu فىب 25 يونيو المقبل.

وذلك بعدما طرح الموسم الثالث من سلسلة The Bear فى يونيو من العام الماضى 2024، على شبكة شبكتى Hulu وFX، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

مسلسل The Bear يتبع كارمن "كارمي" بيرزاتو (جيريمي ألين وايت) وسيدني أدامو (آيو إديبيري) وريتشارد "ريتشي" جيريموفيتش (إيبون موس-باكراش) أثناء عملهم على تحويل المطعم، إلى مكان من المستوى مختلف، وأثناء قيامهم بتجريد المطعم من كل الأشياء غير المفيدة، قام الطاقم برحلات تحويلية خاصة بهم، حيث أُجبر كل منهم على مواجهة الماضي وحساب من يريدون أن يكونوا في المستقبل.