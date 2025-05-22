شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة "نظرة" للإنشاد الدينى بقبة الغورى.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار حرص وزارة الثقافة المصرية على دعم الفنون التراثية، يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الازهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدى السطوحى، الحفل الجديد لفرقة "نظرة"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم (الجمعة 23 مايو).



فرقة "نظرة"

تخرج المنشد محمد سعد "مؤسس الفرقة" هو ومجموعة من زملائه من مدرسة الإنشاد الديني تحت ادارة الشيخ محمود التهامي..

كما تحيى الفرقة ليالى الصفا فى رحاب الإمام الحسين رضي الله عنه فى أجواء روحانية مليئة بالذكر والمديح لنستمتع بباقة مميزة وجديدة في حب سيدنا النبي ﷺ و آل البيت رضوان الله عليهم اجمعين