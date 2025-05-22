رسالة لافتة من كزبرة إلى تامر حسني.. وهذا ما قاله!

ميرنا وليد - بيروت - وجه الفنان المصري كزبرة، رسالة لافتة إلى الفنان تامر حسني، تحدث فيها عن ثقافة تامر وتقبله للمهرجانات التي تعد نوعا من أنواع الموسيقى.



ونشر كزبرة عبر صفحته الرسمية صورة تجمعه بتامر، وأرفقها بتعليق كتب فيه: "أنا بس حابب أقول حاجة في حق الراجل ده، تامر حسني ده فنان كبير بمعنى الكلمة لأنه بيعرف يواكب العصر وعارف إزاي يتعامل مع الجيل الجديد وثقافته، لأنه فاهم يعني ايه ثقافة مصرية وفاهم أن المهرجان ده مزيكا مصرية بتفرح الناس البسيطة في افرحهم ومش بس البسيطة بتفرح كل الطبقات"

وأضاف: "وبتمثل الشارع المصري وان مزيكا المهرجان ليها مكانتها في كل دول العالم والغرب برة بيقدروا نوع المزيكا دي ولو في ناس هتختلف على الكلام ده الزمن هيثبتلكم ده قدام وكلها أيام الاغنية هتنزل وهتعجب كل الناس".