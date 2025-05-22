ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة المصرية ياسمين صبري المتابعين بإطلالتها في حفل عشاء مجوهرات "شوبارد"، على هامش مهرجان كان السينمائي 2025، وإعتمدت إطلالة أنيقة للغاية.

وقد إختارت ياسمين لهذه المناسبة فستان من توقيع المصمم اللبناني جان بيار خوري، من قماش الحرير وطويل ومنسدل باللون الوردي، وبقصة الكورسيه الذي ينحت الخصر.

وقد زينت ياسمين إطلالتها بمجموعة من المجوهرات من شوبارد، من ساعة مرصعة بالألماس، وأقراط أذن من الذهب الأبيض المرصع بالألماس أيضاً، وقلادة رائعة برز فيها حجر ماسي أصفر كبير، ويصل سعر هذه المجوهرات إلى النصف مليون يورو تقريباً.

كانت هذه تفاصيل خبر قيمة مجوهرات ياسمين صبري في إطلالتها الأخيرة خيالي.. إليكم التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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