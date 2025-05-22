مغ إقتراب زواجهما.. هكذا بدأت قصة حب شيرين بيوتي وأسامة مروة البسيطة

ميرنا وليد - بيروت - يعد الثنائي شيرين بيوتي وأسامة مروة من أبرز الثنائيات في عالم مواقع التواصل الإجتماعي اللذان تمكنا من جذب عدد كبير من المتابعين والمشاهدات بمحتواهما.



ومع إقتراب زواجهما، نستذكر قصة حبهما التي بدأت حين إلتقيا خلال أحد الفعاليات الخاصة بصناع المحتوى، وسرعان ما تحولت صداقتهما إلى علاقة حب قوية. بعد فترة من إبقاء علاقتهما بعيداً عن الأضواء، أعلنا خطوبتهما في حفل فاخر أُقيم في دبي.

وقد أعلنت المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي شيرين عمارة المعروفة باسم "شيرين بيوتي" عن موعد زفافها على اليوتيوبر أسامة مروة بعد مرور أشهر على اعلانهما خطوبتهما. وأشارت شيرين في فقرة الاسئلة التي تقوم بها كل فترة مع متابعيها انهما قررا ان يكون زفافهما في شهر أيار/مايو المقبل.