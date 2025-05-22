شكرا لقرائتكم خبر عن رالف فاينز أحدث المنضمين لفيلم Hunger Games: Sunrise on the Reaping والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم النجم العالمى رالف فاينز إلى طاقم عمل الجزء القادم من سلسلة أفلام Hunger Games، الذى سيطرح تحت اسم Hunger Games: Sunrise on the Reaping، سيؤدي فاينز دور ديكتاتور بانيم في الفيلم التالي من السلسلة، من إخراج فرانسيس لورانس.

وينضم بذلك إلى جوزيف زادا، وويتني بيك، وماكينا جريس، وجيسي بليمونز، وكلفن هاريسون جونيور، ومايا هوك، وليلي تايلور، وبن وانج، الذين أُعلن عنهم كأعضاء في طاقم تمثيل فيلم Hunger Games: Sunrise on the Reaping.



يأتي فاينز خلفًا للراحل دونالد ساذرلاند، الذي جسّد شخصية كوريولانوس سنو في الأفلام الأربعة الأولى من السلسلة، والتي انطلقت بفيلم Hunger Games الذى طرح فى عام 2012.



سيُعرض فيلم Hunger Games: Sunrise on the Reaping في دور السينما في نوفمبر 2026، وسيُخرجه لورانس بناءً على سيناريو بيلي راي المُقتبس من رواية سوزان كولينز الأكثر مبيعًا.