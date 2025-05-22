شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله حسن وشريف حمدان يتعاونان مع لبلبة في عمل غنائي لأصحاب الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة لبلبة من تسجيل أغنية جديدة بمشاركة عدد من الأطفال، وذلك ضمن التحضيرات الخاصة بانطلاق الملتقى الدولي لفنون ذوي الهمم في دورته التاسعة.

الأغنية تأتي برسالة إنسانية وفنية لدعم أصحاب الهمم، وهي من كلمات الشاعر عبد الله حسن، وألحان شريف حمدان، وتوزيع موسيقي محمد هارون، ومن المقرر أن يتم عرض الأغنية خلال فعاليات الملتقى، الذي يحتفي بالإبداع ويعكس رسائل دعم ومساندة لذوي الهمم من خلال الفنون.

وحلت النجمة لبلبة ضيفة على تليفزيون الخليج 365، مع الكاتب الصحفي والناقد الفني علي الكشوطي رئيس قسم الفن، وذلك بعد تصدرها مواقع التواصل الإجتماعي بسبب الفيديو المبهج الذي نشرته بمناسبة عيد شم النسيم.

واستهلت النجمة الكبيرة لبلبة حديثها قائلة: في البداية كنت رافضة تمامًا فكرة تصوير الفيديو الخاص بشم النسيم، ولكنهم نجحوا في إقناعي، والأمر كله جاء بمحض الصدفة ولم يكن مخططًا له على الإطلاق، فمنذ طفولتي، لم أكن أقضي يوم شم النسيم بالطريقة التي اعتاد عليها معظم المصريين، الذين يفضلون الاستمتاع به في الحدائق والمتنزهات.

كنت دائمًا أتمنى قضاء هذا اليوم مثلهم، ولكن والدتي كانت ترفض دائمًا، فحينما كنت أطلب منها أن أخرج مع إخوتي إلى الحديقة، كانت ترد بحزم: (افتحي البلكونة واقعدي، وأنا هجيبلك فسيخ تاكليه)، وهكذا قضيت سنوات طويلة محرومة من هذا الإحساس، لكنني في النهاية وجدت نفسي أشتاق لتجربة هذا الشعور الذي لم أعشه من قبل.



لبلبة والشاعر عبد الله حسن والملحن شريف حمدان والموزع محمد هارون