شكرا لقرائتكم خبر عن 318 مليون دولار حول العالم لفيلم مايكل بى جوردان Sinners والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Sinners إيرادات وصلت إلى 318 مليونا و923 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 18 أبريل الماضى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعتين و17 دقيقة.



وأنقسمت الإيرادات بين 242 مليونًا و523 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و76 مليونا و400 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.



فيلم Sinners من بطولة مايكل بى جوردان، مايلز كاتون، سول ويليامز، أندريه وارد هاموند، جاك أوكونيل، تيناج إل. جاكسون، ديفيد مالدونادو، آدين إنكالاردي، هيلينا هو، ومن كتابة وإخراج ريان كوجلر، مخرج فيلمي "Black Panther" و"Creed".



ويدرو فيلم Sinners حول رؤية جديدة للخوف، حيث يحاول شقيقان توأمان (جوردان) ترك حياتهما المضطربة، فيعودان إلى مسقط رأسهما ليبدأ حياة جديدة، ليكتشفا أن شرًا أعظم ينتظرهما بعد بعودتهما.