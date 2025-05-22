شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة "ناي باند" تحيي حفلًا موسيقيًا اليوم بقبة الغوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، حفلًا موسيقيًا لفرقة "ناي باند"، وذلك اليوم الخميس 22 مايو في تمام الساعة الثامنة مساءً.يقود الفرقة الفنان وعازف الناي هاشم لطفي، بمشاركة المطربة شيماء حامد، حيث يُقدمان باقة مختارة من الأعمال الغنائية التي تمزج بين الأصالة الموسيقية وروح التجديد المعاصر، في تجربة فنية تسعى إلى مدّ جسور التواصل بين التراث والحداثة.



ناى باند

تأسست فرقة "ناي باند" قبل نحو عامين، وتضم نخبة من الأصوات الشابة والواعدة في مجال الغناء العربي، وتتميز بتقديمها أنماطًا متنوعة من الطرب، تتراوح بين الكلاسيكيات الخالدة لكبار رموز الغناء العربي، وصولًا إلى الألوان الشعبية القريبة من وجدان الجمهور.

يأتي هذا الحفل ضمن جهود وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم الطاقات الفنية الشابة وإتاحة منصات حقيقية للتعبير والإبداع، في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الحراك الثقافي وإعادة تقديم التراث الموسيقي العربي بروح معاصرة تُلبي ذائقة الجمهور وتحتفي بهويتنا الفنية الأصيلة.