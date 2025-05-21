جزء ثان من مسلسل وتر حساس بأبطال جدد.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 مايو 2025 08:51 مساءً - قرر صناع مسلسل "وتر حساس" الذي تم عرضه نهاية شهر أكتوبر عام 2024 وقام ببطولته كل من صبا مبارك وإنجي المقدم ومحمد علاء وهيدي كرم، تقديم جزء ثان من المسلسل وعرضه خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققه العمل والتفاعل الجماهيري مع أحداثه طوال فترة عرضه.

"وتر حساس 2" بقصة وأبطال جدد

واستقر صناع "وتر حساس" بشكل نهائي على تقديم الجزء الثاني من المسلسل بأبطال ومخرج وقصة جديدة تماماً عن الجزء الأول حيث سيتم الاستعانة فقط باسم العمل، فيما سيكون كل شيء في الجزء الثاني مختلف، وتجري الشركة المنتجة حالياً مفاوضاتها مع النجمة والنجم اللذان سيقوما ببطولة الموسم الجديد ومن المقرر الإعلان عن كافة التفاصيل فور التعاقد معهما بشكل رسمي.

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مسلسل "وتر حساس" الجزء الأول دارت أحداثه حول الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة، من خلال 3 سيدات، هن: صبا مبارك التي تعمل دكتورة وتمتلك مركزاً للتجميل، وإنجي المقدم التي تعمل محامية ومتزوجة من محمد علاء الذي يعمل مهندس ديكور، وهيدي كرم التي تعمل في مركز التجميل الذي تمتلكه صبا مبارك، وتربط السيدات الثلاث علاقة صداقة قوية، ولكن مع توالي الحلقات تتوتر هذه العلاقات بسبب الخيانة والغدر.

أبطال الجزء الأول من "وتر حساس"

مسلسل "وتر حساس" تم عرضه في 45 حلقة وجاء من بطولة: صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، محمد العمروسي، جنا الأشقر، تقى حسام، محمد علي رزق، صالح عبد النبي، عزوز عادل، كريم العمري، شريف الشعشاعي، نورا مهدي، مينا نبيل، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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