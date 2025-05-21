تركي اليوسف يتحدث عن معاناته مع شخصية عبيد بمسلسل أمي: أرهقتني جسدياً

عقدة نفسية منذ الطفولة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 مايو 2025 08:51 مساءً - جذب الفنانجمهور مسلسل "أمي" نحو شخصية "عبيد" التي تقمصها خلال أحداثه، ويرجع ذلك الأمر لأكثر من سبب، أبرزها هي الطريقة الحادة التي كان يتبعها في التعامل مع الطفلة "بسمة"، والتي قدمت شخصيتها ترف العبيدي، مما جعل شريحة عريضة من متابعي العمل يبدون تعاطفاً كبيراً معها، ويعلنون كرههم الشديد لشخصيته.وأوضح النجم السعودي تركي اليوسف، خلال لقائه مع برنامج "et بالعربي" عن السبب وراء اتباع "عبيد" لهذا الأسلوب القاسي، قائلاً: إن "عبيد" رغم أسلوبه الحاد والمشاكل التي يفتعلها فهو ليس شخصاً شريراً، بل المرض النفسي الذي عاني منه منذ طفولته كان وراء تعامله بطريقة سيئة مع الطفلة "بسمة"، مكملاً: "عقدة طفولته ومرضه النفسي ظهر عليه في ردود فعله مع الطفلة".وأشارإلى أن شخصية "عبيد" تسببت له في إرهاق جسدي لا زال يعاني من آثاره رغم انتهاء تصوير المسلسل منذ فترة، واستطرد قائلاً: "تعقيد الشخصية وانفعالاتها أرهقتني جسدياً وأعاني منه رغم الانتهاء من تصوير العمل".

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مسلسل "أمي"

مسلسل "أمي" هو النسخة السعودية من مسلسل Anne التركي المقتبس من المسلسل الياباني الشهير Mother، تتابع الأحداث شخصية "مريم"، المعلمة التي تكتشف أن تلميذتها تتعرض لسوء المعاملة من والدتها البيولوجية، فتقرر الهرب معها وتربيتها كابنتها، المسلسل يحافظ على الحبكة الأساسية للعمل التركي مع تعديلات تعكس الثقافة السعودية.

يشارك في بطولة العمل السعودي نخبة كبيرة من النجوم، على رأسهم تركي اليوسف، سناء بكر يونس، العنود سعود، نايف الظفيري، محمد شامان، فايز بن جريس، أسمهان توفيق، ريم العلي، وهمس بندر، وقد جرى تأليف المسلسل من خلال ورشة تضم مجموعة من الكتاب، في تجربة درامية سعودية تستهدف تسليط الضوء على قضايا إنسانية واجتماعية حساسة بطابع مشوق.



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