أحمد السقا يحذف منشور إعلان انفصاله عن مها الصغير.. فما السبب؟

- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 مايو 2025 08:51 مساءً - فاجأ الفنان أحمد السقا الجميع بإعلان انفصاله رسمياً عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام 26 سنة، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، ليعود السقا بعد ساعات من إعلان الخبر، ويقوم بحذف منشور إعلانه الانفصال من حسابه بـ"فيسبوك".
يمكنكِ قراءة.. بعد أنباء طلاقهما رسمياً... محطات في علاقة أحمد السقا ومها الصغير
وجاء نص بيان أحمد السقا الذي أعلن فيه انفصاله رسمياً عن زوجته مها الصغير كالتالي: "الناس اللي بتسأل.. أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ ستة أشهر، وتم الطلاق رسمياً منذ شهرين تقريباً، وأعيش حالياً لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر.
يمكنك قراءة أيضاً... زوجة أحمد السقا: الطلاق صعب ولكن الحياة بدون سعادة أكثر صعوبة
وأشار أحمد السقا إلى أن تأخر مها الصغير في إعلان خبر الانفصال تصرف في قمة الاحترام والرقي، حيث قال: "أعتقد أن أعلن بينما تأخرت هي في الإعلان ففي هذا قمة الاحترام والرقي، ولها كامل الاحترام التي قد توضح هذه الرغبة قريباً".
يذكر أن أحمد السقا تزوج من الإعلامية مها الصغير عام 1999، بعد قصة حب استمرت عدة أشهر، وأثمرت عن ثلاثة أبناء، وهم ياسين ونادية وحمزة، وخلال السنوات الماضية طالت السقا ومها الصغير شائعات الانفصال، وكانا ينفيانها دائماً ولكن بعد مرور الوقت تصبح هذه الشائعات حقيقة.
سبب حذف أحمد السقا لمنشور الانفصالويأتي حذف أحمد السقا لمنشور إعلان انفصاله عن زوجته مها الصغير، بعد توجيه اللوم له من قبل المتابعين والجمهور على السوشيال ميديا المختلفة، على طريقة صياغة بيان الانفصال، حيث رأى الكثيرون أن السقا كان عليه كتابة البيان بطريقة مناسبة أكثر، والابتعاد عن التلميحات التي وجهها لطليقته خاصة مع وجود أبناء بينهما وعشرة سنوات طويلة، وهو ما استجاب له السقا وقام بحذف المنشور.
يمكنكِ قراءة.. بعد أنباء طلاقهما رسمياً... محطات في علاقة أحمد السقا ومها الصغير
وجاء نص بيان أحمد السقا الذي أعلن فيه انفصاله رسمياً عن زوجته مها الصغير كالتالي: "الناس اللي بتسأل.. أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ ستة أشهر، وتم الطلاق رسمياً منذ شهرين تقريباً، وأعيش حالياً لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر.
أحمد السقا: "ربنا يسعد أم ولادي في حياتها المستقبلية واختياراتها"وتابع أحمد السقا: "ومش عايز رغْي في الموضوع ده رجاء من الصفحات الخاصة والإخوة الصحفيين.... وسبحان مقلب القلوب ومبدلها وتمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها... شكراً".
https://www.instagram.com/p/CB3XAvWhjRj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CB3XAvWhjRj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/CB3XAvWhjRj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنك قراءة أيضاً... زوجة أحمد السقا: الطلاق صعب ولكن الحياة بدون سعادة أكثر صعوبة
وأشار أحمد السقا إلى أن تأخر مها الصغير في إعلان خبر الانفصال تصرف في قمة الاحترام والرقي، حيث قال: "أعتقد أن أعلن بينما تأخرت هي في الإعلان ففي هذا قمة الاحترام والرقي، ولها كامل الاحترام التي قد توضح هذه الرغبة قريباً".
مها الصغير تحذف رد فعلها الأول على إعلان أحمد السقا الانفصالوفي خطوة متماشية مع حذف أحمد السقا لمنشور إعلان انفصاله عن مها الصغير، قامت هي الأخرى بحذف منشور قامت بنشره كأول رد فعل لها بيان الانفصال، حيث ردت مها الصغير بشكل غير مباشر على ذلك، وكتبت منشوراً عبر على صفحتها بموقع فيسبوك: "مفيش حاجة مبهرة في الدنيا قد وقفة ربنا جمبك
يذكر أن أحمد السقا تزوج من الإعلامية مها الصغير عام 1999، بعد قصة حب استمرت عدة أشهر، وأثمرت عن ثلاثة أبناء، وهم ياسين ونادية وحمزة، وخلال السنوات الماضية طالت السقا ومها الصغير شائعات الانفصال، وكانا ينفيانها دائماً ولكن بعد مرور الوقت تصبح هذه الشائعات حقيقة.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».