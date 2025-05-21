أحمد السقا يحذف منشور إعلان انفصاله عن مها الصغير.. فما السبب؟

سبب حذف أحمد السقا لمنشور الانفصال

أحمد السقا يعلن انفصاله عن مها الصغير - الصورة من حسابه على فيسبوك

أحمد السقا: "ربنا يسعد أم ولادي في حياتها المستقبلية واختياراتها"

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مها الصغير تحذف رد فعلها الأول على إعلان أحمد السقا الانفصال

منشور مها الصغير بعد إعلان أحمد السقا طلاقهما - الصورة من صفحتها على فيسبوك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 مايو 2025 08:51 مساءً - فاجأ الفنانالجميع بإعلان انفصاله رسمياً عن زوجته الإعلاميةبعد زواج دام 26 سنة، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، ليعود السقا بعد ساعات من إعلان الخبر، ويقوم بحذف منشور إعلانه الانفصال من حسابه بـ"فيسبوك".ويأتي حذف أحمد السقا لمنشور إعلان انفصاله عن زوجته مها الصغير، بعد توجيه اللوم له من قبل المتابعين والجمهور على السوشيال ميديا المختلفة، على طريقة صياغة بيان الانفصال، حيث رأى الكثيرون أن السقا كان عليه كتابة البيان بطريقة مناسبة أكثر، والابتعاد عن التلميحات التي وجهها لطليقته خاصة مع وجود أبناء بينهما وعشرة سنوات طويلة، وهو ما استجاب له السقا وقام بحذف المنشور.يمكنكِ قراءة.. بعد أنباء طلاقهما رسمياً... محطات في علاقة أحمد السقا ومها الصغيروجاء نص بيانالذي أعلن فيه انفصاله رسمياً عن زوجته مها الصغير كالتالي: "الناس اللي بتسأل.. أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ ستة أشهر، وتم الطلاق رسمياً منذ شهرين تقريباً، وأعيش حالياً لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر.وتابع: "ومش عايز رغْي في الموضوع ده رجاء من الصفحات الخاصة والإخوة الصحفيين.... وسبحان مقلب القلوب ومبدلها وتمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها... شكراً".يمكنك قراءة أيضاً... زوجة أحمد السقا: الطلاق صعب ولكن الحياة بدون سعادة أكثر صعوبةوأشارإلى أن تأخر مها الصغير في إعلان خبر الانفصال تصرف في قمة الاحترام والرقي، حيث قال: "أعتقد أن أعلن بينما تأخرت هي في الإعلان ففي هذا قمة الاحترام والرقي، ولها كامل الاحترام التي قد توضح هذه الرغبة قريباً".وفي خطوة متماشية مع حذفلمنشور إعلان انفصاله عن مها الصغير، قامت هي الأخرى بحذف منشور قامت بنشره كأول رد فعل لها بيان الانفصال، حيث ردت مها الصغير بشكل غير مباشر على ذلك، وكتبت منشوراً عبر على صفحتها بموقع فيسبوك: "مفيش حاجة مبهرة في الدنيا قد وقفة ربنا جمبكيذكر أنتزوج من الإعلاميةعام 1999، بعد قصة حب استمرت عدة أشهر، وأثمرت عن ثلاثة أبناء، وهم ياسين ونادية وحمزة، وخلال السنوات الماضية طالت السقا ومها الصغير شائعات الانفصال، وكانا ينفيانها دائماً ولكن بعد مرور الوقت تصبح هذه الشائعات حقيقة.

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