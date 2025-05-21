عمرو دياب يضع لمساته الأخير على البومه الجديد إستعداداً لعرضه

ميرنا وليد - بيروت - يضع الفنان المصري عمرو دياب حالياً اللمسات الأخيرة على ألبومه الغنائي الجديد، تمهيدًا لطرحه بعد عيد الأضحى المبارك، في خطوة ينتظرها الجمهور بشغف كبير، ويتعاون عمرو دياب في الألبوم مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الساحة الفنية، منهم: أيمن بهجت قمر، تامر حسين، محمد يحيى، عادل حقي، وعزيز الشافعي، حيث يقدّم مجموعة من الأغاني المتنوعة بين الرومانسي والدرامي، بما يتماشى مع الذوق الموسيقي الواسع لمحبيه.
ومن المقرر أن يُطرح الألبوم تدريجيًا عبر المنصات الرقمية التي اعتاد عمرو دياب التعاون معها في السنوات الأخيرة، ضمن استراتيجية طرح متجددة تواكب أساليب الاستماع الحديثة.
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