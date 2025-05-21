نوال الزغبي تطرح الإعلان التشويقي لألبوم "يا مشاعر"

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الفيديو الدعائي لألبومها الجديد "يا مشاعر"، تمهيدًا لبدء طرح أغنياته تدريجيًا مع نهاية شهر أيار/مايو الحالي، وسط حالة من الترقب لدى جمهورها في الوطن العربي، ويضم الألبوم تعاونات مميزة مع نخبة من أهم الشعراء والملحنين في العالم العربي، أبرزهم: أمير طعيمة، تامر حسين، عمر صباغ، أحمد بركات، عمر المصري، أحمد حسن راؤول، عمر الشاذلي، أحمد الزعيم، مدين، إيهاب عبد العاطي، أحمد عصام، والشاب سامر، وتعد "يا مشاعر" واحدة من أبرز الأعمال المنتظرة لهذا العام، خاصة بعد النجاح اللافت الذي حققته نوال في إصداراتها السابقة.

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