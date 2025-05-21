“خرزة زرقا” لشركة الصّبّاح يعود إلى الواجهة رغم مرور السّنوات

رغم مرور عدّة سنوات على عرضه، تفاجأ محبّو مسلسل “خرزة زرقا”، بدخوله إلى قائمة أكثر المسلسلات مشاهدة على منصّة “شاهد”، إذ احتل المرتبة الرّابعة ضمن القائمة، حتّى العشرين من شهر أيار/مايو الجاري.

نذكر أنّ المسلسل عُرض في العام ٢٠٢١ وتمّ تصويره في لبنان وهو مؤلّف من ستّين حلقة من كتابة كلوديا مرشليان وإخراج جوليان معلوف، بطولة نخبة من الممثّلين منهم: معتصم النّهار، رولا بقسماتي، بديع أبو شقرا، طوني عيسى، كارمن لبّس، فادي إبراهيم، يوسف حدّاد، وسام صليبا، سمارا نهرا، جهاد سعد، فاتن شاهين، هند خضرا، سيرينا الشامي، ساندي نحاس، سينتيا محسن، هند خضرا، وغيرهم كثر. من إنتاج شركة “صبّاح إخوان”، بالتّعاون مع شركة “رايتكس” والموسيقى التّصويريّة من توقيع إياد الرّيماوي.

المسلسل ينقل واقعًا يعيشه لبنان، من خلال قصّة بين عائلة لبنانيّة وأخرى سوريّة تجمعهم الحياة في ظروف قاسية، الأمر الّذي يجبرهم على تحدّي الظّروف، خصوصًا عندما يجمع الحبّ بين زين وعليا في قصّة شبه مستحيلة.