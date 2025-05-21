شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى عبد المنعم: أنا محارب سرطان وبشتغل وما اقدرش أزعل من حد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان صبرى عبد المنعم، عن طلب مفاجئ من أحد المخرجين بعد خروجه من المستشفى لخضوعه لعملية جراحية كبيرة، قائلاً: "بعد خروجى من المستشفى بأيام قليلة طلبنى مخرج للتصوير، وأنا كنت قلت هيأجل التصوير شوية، وطلبنى قالى تعالى وقعدنى لحد 10 بليل، وأنا ما اقدرش أزعل من حد، ربنا يسامح".

وأضاف الفنان صبرى عبد المنعم أثناء ظهوره فى أحد اللقاءات التليفزيونية: "وبعدين جالى في الرئة بعد 2001 وأنا مش بدخن، وعملت جلسات كيماوي، أنا محارب سرطان وبشتغل، وفي 2004 تعبت أوي أوي، وكنت خارج مصر ونقلوني للمستشفى واتضح إن جالى سرطان في المنطقة الثالثة وهي البلوريا".

وسبق وكشف الفنان صبري عبد المنعم تطورات حالته الصحية بعد الأزمة الصحية التي ألمت به مؤخرا، واستدعت حجزه داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وقال صبري عبد المنعم لـ ”الخليج 365” إن حالته الصحية أحسن كثيرا حاليا، إلا أنه مازال داخل المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لافتا إلى أنه يخضع لمراقبة الفريق الطبي له لمتابعة تطورات حالته طول الوقت حتى خروجه من المستشفى.