شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حذفه بيان الانفصال.. مها الصغير تحذف بوست ردها على أحمد السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذفت المذيعة مها الصغير آخر بوست نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك، والذى جاء رداً على بوست إعلان طلاقها الذى نشره النجم أحمد السقا عبر حسابه بموقع فيس بوك، ليتراجع الثنائى عن بوستاتهم.

وكان قد حذف النجم أحمد السقا بيان إعلان طلاقه من زوجته مها الصغير، والذى كتبه منذ ساعات عبر صفحته الرسمية بمنصة فيس بوك، والذى تلقى بعده الكثير من اللوم من قبل متابعيه وجمهوره لسوء فهم صياغة البيان وردود متابعيه فى التعليقات.

وأعلن النجم أحمد السقا منذ ساعات انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام 26 عاماً، حيث أعلن السقا الخبر عبر حسابه بموقع فيس بوك مؤكد أن الانفصال تم منذ 6 أشهر وتم الطلاق الرسمى منذ شهرين.

يذكر أن أحمد السقا تزوج من الإعلامية مها الصغير عام 1999، بعد قصة حب استمرت عدة أشهر، وأثمرت عن ثلاثة أبناء وهم ياسين ونادية وحمزة، وخلال السنوات الماضية طالت السقا ومها الصغير شائعات الانفصال وبعد مرور الوقت تصبح هذه الشائعات حقيقة.