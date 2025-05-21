مدحت السباعي.. مخرج نجح في تقديم سينما مختلفة على مدار سنوات

البداية في الدراما التلفزيونية وأولى الخطوات بعالم السينما

مدحت السباعي ومسيرة سينمائية استمرت لعشرين عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 مايو 2025 07:21 مساءً - يعد المُخرجواحداً من أبرز المُخرجين الذين حرصوا طوال مسيرتهم الفنية على تقديم عدد منمع كبار الفنانين، والتي تميزت بتناولها لعدد من القضايا بنماذج درامية مُختلفة.وبذكرى وفاة المُخرجوالتي توافق اليوم 21 مايو نستعرض لكم أبرز أفلامه السينمائية، والتي نجح من خلالها في تقديم سينما مُختلفة.جاءت البداية الفنية للمُخرج مدحت السباعي من خلال السهرة التلفزيونية "حدث في كفر الطناشي"، والتي جاءت من تأليفه أيضاً وشارك ببطولتها هالة صدقي، المنتصر بالله وعدد كبير من الفنانين، وفي عام 1981 يضع المُخرج مدحت السباعي أولى خطواته في السينما.تم عرض فيلم "وقيدت ضد مجهول" من إخراج وتأليف مدحت السباعي 1981 والذي جاء من بطولة عدد من كبار الفنانين، ومن أبرزهم، عزت العلايلي، محسن سرحان، نبيل الحلفاوي وعدد كبير من الفنانين.وفي عام 1984 يُقدم ثاني تجاربه في السينما من خلال التأليف والإخراج بفيلم "فقراء لا يدخلون الجنة"، والذي جسد بطولته الفنان الراحل محمود عبد العزيز، آثار الحكيم، يوسف شعبان.يُمكنكم قراءة: صور جديدة من كواليس تصوير فيلم بنات فاتن لـ يسرا.. شاهدوهاوخلال عشرين عاماً نجح المُخرجفي تقديم عدد كبير من الأفلام السينمائية والتي ألفها أيضاً، وقد تميزت أفلامه بالسعي الدائم لتقديم أفلام مُختلفة عن السائد وطرح من خلالها عدداً من القضايا كما تعاون من خلالها مع كبار الفنانين.ومن أبرز الفنانين الذين قد تعاون معهم المُخرجفي السينما الفنانحيث قدم معه 4 أفلام من تأليفه وإخراجه وهي "الجريح – 1985، رجل بسبع أرواح – 1987، إحنا اللي سرقنا الحرامية – 1989، العميل رقم 13"، كما تعاون أيضاً مع الفنانة يسرا من خلال فيلم "امرأة آيلة للسقوط"، والذي شارك ببطولته صلاح قابيل، محمود حميدة، فريد شوقي وتم عرضه عام 1992.ومن أبرز الأفلام السينمائية التي أخرجها"الستات، فرسان آخر زمن، الطيب والشرس والجميلة، فل الفل"، وقد رحل عن عالمنا المُخرجفي مثل هذا اليوم 21 مايو عام 2014 عن عمر ناهز الـ65 عاماً.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».