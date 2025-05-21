راند البحيري تعلق على خبر انفصال أحمد السقا ومها الصغير

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 مايو 2025 07:21 مساءً - في خطوة مفاجئة للجمهور، أعلن النجم المصري أحمد السقا رسمياً عن انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، من خلال منشور نشره عبر حسابه الشخصي على الـ"فيسبوك"، دون الكشف عن تفاصيل الانفصال أو أسبابه، مكتفياً بتأكيد وقوع الطلاق بشكل رسمي، ما أثار موجة من التعليقات المتعاطفة والداعمة من جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

راندا البحيري في صدمة

ومن بين أوائل المتفاعلين مع الخبر، كانت الفنانة راندا البحيري، التي عبرت عن حزنها الشديد لهذا الانفصال، وكتبت عبر صفحتها على "فيسبوك" منشوراً جاء كالتالي: "يارب تطلع إشاعة ياربي، أحمد السقا ومها الصغير دول كانوا اللي مصبرني وسط كل علاقات المرتبطين اللي فشلت السنين اللي فاتت كلها كنت دايماً بقول بس فيه أهو لسه مكمل".

رسالة دعم

راندا البحيري لم تكتفِ بالتعبير عن صدمتها، بل وجهت أيضاً رسالة محبة ودعم للطرفين، قائلة: "تمنياتي للمحترمة بنت حبيبي الله يرحمه الغالي محمد الصغير، بكل الحب والصبر والخير... وتمنياتي لـ أحمد السقا بحياة هادئة مليئة بالخير والسعادة، يارب التوفيق ليهم هم الاتنين... وبحبهم أوي بجد".



يذكر أن أحمد السقا ومها الصغير كانا يعدان من أكثر الثنائيات استقراراً في الوسط الفني، حيث جمعتهما علاقة طويلة امتدت لسنوات، أثمرت عن أسرة صغيرة حظيت بتقدير واحترام الجمهور. نبأ الانفصال ترك أثراً واضحاً في قلوب المتابعين الذين طالما اعتبروا السقا ومها مثالاً نادراً لعلاقة ناجحة في الوسط الفني.



يمكنكم قراءة....رسالة جديدة من مها الصغير بعد انفصالها عن أحمد السقا

"شمال إجباري" آخر أعمال راندا البحيري الدرامية

وشاركت الفنانة راندا البحيري في مسلسل "شمال إجباري" الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة محمد لطفي، صلاح عبد الله، هالة فاخر، عماد رشاد، حسام داغر، وآخرين، والعمل من تأليف خالد الغيطاني، وإخراج محمد الخضري، وتدور أحداثه على مدار 15 حلقة في إطار من الإثارة والتشويق، حول جزاء الشخص الذي يدخل دائرة الممارسات غير المشروعة، وتكوين ثروات مالية بشكلٍ غير قانوني؛ بهدف مواجهة الفقر.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».