بسمة نبيل تنضم إلى "بنات فاتن" إلى جانب يسرا وباسم سمرة

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية بسمة نبيل إنضمامها رسميًا إلى فريق عمل فيلم "بنات فاتن"، الذي تتصدر بطولته الممثلة يسرا، ويشارك فيه عدد من الممثلين أبرزهم باسم سمرة وهدى المفتي، حيث تُجسد بسمة دور شقيقة هدى في قصة درامية جديدة تحمل طابعًا إنسانيًا واجتماعيًا.



ترشيح بسمة جاء من قبل المخرج محمد نادر، معبّرة عن سعادتها بخوض هذه التجربة التي تصفها بـ"الممتعة والمليئة بالتحدي"، وأضافت: "الفيلم يمثل محطة تمثيلية مختلفة ومثيرة بالنسبة لي، والكواليس كانت مليئة بالحيوية والدعم بين فريق العمل."

من جانبه، شارك الممثل باسم سمرة صورًا من كواليس التصوير عبر حسابه ، معلنًا عن قرب الانتهاء من العمل واستعداد فريق الفيلم للكشف عن موعد طرحه في دور العرض، وهو ما زاد من حماسة الجمهور وترقبهم، ويضم الفيلم في بطولته إلى جانب يسرا، بسمة نبيل، هدى المفتي، باسم سمرة، والممثل السوداني مصطفى شحاتة، وهو من تأليف أمينة مصطفى، ومدير التصوير بيشوي روزفلت، بينما يتولى الإخراج محمد نادر.