أحمد السقا يحذف بيان طلاقه من مها الصغير بعد ساعات من نشره

ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل المصري أحمد السقا تفاعلاً واسعاً بعد أن أعلن عبر صفحته إنفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، بعد زواج استمر 26 عاماً، مشيراً إلى أن الطلاق تم رسمياً قبل شهرين، بينما وقع الإنفصال الفعلي منذ نحو ستة أشهر.
لكن بعد ساعات من نشر البيان، قام السقا بحذفه من حسابه، دون توضيح الأسباب، وذلك بعد موجة من التفاعلات والتعليقات التي جاءت عقب الإعلان.
كان السقا قد تزوج من مها الصغير في عام 1999 بعد قصة حب قصيرة، وأثمر زواجهما عن ثلاثة أبناء: ياسين، نادية، وحمزة. وكانت شائعات الانفصال قد لاحقتهما في فترات سابقة، قبل أن تتحول هذه المرة إلى حقيقة مؤكدة.
من جهة أخرى، سيعرض السقا فيلمه الجديد "أحمد وأحمد" الذي يجمعه بالممثل أحمد فهمي، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والأكشن، حول شاب يعود من الخارج ليجد نفسه في مغامرة غير متوقعة بعد إصابة خاله في حادث غامض، ليكتشف لاحقاً أسراراً خطيرة.
الفيلم من تأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته مجموعة من الممثلين، أبرزهم جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، ومحمد لطفي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.
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