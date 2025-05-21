محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "لسه بدري عليه"- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري محمد رمضان أغنيته الجديدة "لسه بدري عليه" عبر حسابه، حيث شارك فيديو ترويجي للأغنية مع تعليق فكاهي قال فيه: "راح ذكرله كام كتاب قال خلاص أنا هعلم على المعلم لسه بدري عليه".



ومن جهة أخرى، أثار رمضان جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الإجتماعي بعد أن أعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره، تتضمن جائزة مالية قدرها 50 ألف جنيه كاش، شرط المشاركة فيها هو حل لغز طرحه بنفسه على حساباته الرسمية، تعتبر هذه المبادرة إحدى أساليب تفاعل الفنان مع جمهوره، سواء للترويج لأعماله الفنية أو لتعزيز التواصل الجماهيري، وقد لاقت المسابقة إقبالاً واسعاً خلال الساعات الأولى من إعلانها.

