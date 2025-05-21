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توم كروز يعلن بدء العمل على فيلم Top Gun 3

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توم كروز يعلن بدء العمل على فيلم Top Gun 3

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القاهرة - سامية سيد - أكد النجم العالمى توم كروز أنه بدأ العمل على فيلم Top Gun 3، ويأتي هذا في الوقت الذي يُنهي فيه كروز عمله في سلسلة أفلام " Mission: Impossible"، مع عرض الفيلم الأخير " Mission: Impossible – The Final Reckoning" في دور العرض البريطانية اليوم 21 مايو .


وقال كروز إنه حالياً في مرحلة التفكير في مسار القصة. وصرح لبرنامج "today" الأسترالي: "نحن نفكر ونتحدث عن العديد من القصص المختلفة وما يمكننا فعله وما هو ممكن، خاصة أنه استغرق الأمر مني 35 عاماً لاتوصل لـ قصة فيلم Top Gun: Maverick، لهذا أعمل مع فريقى على كل القصص الممكنة".


بدأ كروز دور الكابتن بيت "مافريك" ميتشل في فيلم Top Gun عام 1986، قبل إعادة تقديمه في عام 2022 في Top Gun: Maverick.


ذلك بعدما أكد النجم العالمى توم كروز  أن الفيلم الثامن Mission: Impossible – The Final Reckoning سيكون الجزء الأخير من السلسلة، وصرح لصحيفة هوليوود ريبورتر: "إنه الجزء الأخير! لم أطلق عليه لقب "النهائي" قاصدا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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