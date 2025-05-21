شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يعلن بدء العمل على فيلم Top Gun 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم العالمى توم كروز أنه بدأ العمل على فيلم Top Gun 3، ويأتي هذا في الوقت الذي يُنهي فيه كروز عمله في سلسلة أفلام " Mission: Impossible"، مع عرض الفيلم الأخير " Mission: Impossible – The Final Reckoning" في دور العرض البريطانية اليوم 21 مايو .



وقال كروز إنه حالياً في مرحلة التفكير في مسار القصة. وصرح لبرنامج "today" الأسترالي: "نحن نفكر ونتحدث عن العديد من القصص المختلفة وما يمكننا فعله وما هو ممكن، خاصة أنه استغرق الأمر مني 35 عاماً لاتوصل لـ قصة فيلم Top Gun: Maverick، لهذا أعمل مع فريقى على كل القصص الممكنة".



بدأ كروز دور الكابتن بيت "مافريك" ميتشل في فيلم Top Gun عام 1986، قبل إعادة تقديمه في عام 2022 في Top Gun: Maverick.



ذلك بعدما أكد النجم العالمى توم كروز أن الفيلم الثامن Mission: Impossible – The Final Reckoning سيكون الجزء الأخير من السلسلة، وصرح لصحيفة هوليوود ريبورتر: "إنه الجزء الأخير! لم أطلق عليه لقب "النهائي" قاصدا".