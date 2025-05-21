شكرا لقرائتكم خبر عن نهى صالح: تعرفت على زوجى منذ عامين وهويته الشخصية ما تهمش حد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفنانة نهى صالح أنها تعرفت على زوجها منذ عامين وتطورت العلاقة بينهما إلى حب مشيرة لـ"الخليج 365" إلى أنها احتفلت بخطبتها العام الماضى ولكنها لم تعلن عن الأمر وانتظرت حتى يتم الزواج حتى تعلن ذلك، لافتة أنها لا تريد الإفصاح عن اسم وهوية زوجها لان ذلك لن يهم أهم مكتفيه بالقول بأنه رجل أعمال يعمل بين مصر ودبى وسويسرا.

الفنانة نهى صالح احتفلت أول أمس الاثنين بزفافها، ونشرت صورها بفستان الزفاف الأبيض على حسابها بموقع انستجرام دون الكشف عن هوية زوجها وعلقت:"أنتّ أمانى ومآمنى، تزوجت من حب حياتى".



نهى صالح تنشر صور زفافها

نهى صالح شاركت فى دراما رمضان الماضى خلال مسلسل شهادة معاملة أطفال مع النجم محمد هنيدى الذى تعاونت معه مجدداً بعد 6 سنوات من عملها معه فى مسلسل "أرض النفاق" الذى قدمه هنيدى عام 2018، وشارك فى بطولته هنا شيحة، دلال عبد العزيز، محمد ثروت، محمود حافظ، سلوى محمد على، محمد محمود، ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

وكان آخر أعمال نهى صالح فى السينما، فيلم "ليلة العيد" الذى تم عرضه في شهر يناير الماضى، حيث شاركت فى بطولته إلى جانب يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبد العفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، عبير صبرى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، محمد لطفى، محمود حافظ، تسنيم مطر، عارفة عبد الرسول، تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

نهى صالح فنانة شابة شاركت فى العديد من الأعمال الفنية خلال السنوات الماضية أبرزها: "الرحايا - حجر القلوب، الباطنية، طوق نجاه، شارع عبد العزيز، أرض النفاق، فرح العمدة، الكيف، وش تانى، رمضان كريم، الحساب يجمع، بنت السلطان، عملة نادرة، وأفلام سوق الجمعة، 200 جنيه، 30 يوم فى العز".



نهى صالح بفستان الزفاف الابيض



الفنانة نهى صالح



نهى صالح وزوجها



الفنانة نهى صالح تحتفل بزفافها



الفنانة نهى صالح وزوجها



نهى صالح تحتفل بزفافها



الفنانة نهى صالح تحتفل بزواجها



الفنانة نهى صالح بفستان الزفاف



الفنانة نهى صالح