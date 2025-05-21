"لقد فقدنا طفلنا".. إيجه كوكينلي تشارك الجمهور أخباراً حزينة

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة التركية إيجه كوكينلي الجمهور بخبر حزين شاركته معهم عبر حسابها الخاص، حيث قامت بنشر رسالة أعلنت فيها عن فقدان جنينها، و كتبت قائلةً: "تختبرنا الحياة أحيانًا في أكثر نقاط ضعفنا.

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لقد فقدنا طفلنا الذي كنا ننتظره بفارغ الصبر والحب، بسبب مضاعفات مفاجئة ونادرة للغاية في الأسبوع الثاني والعشرين من حملي، عندما بدا أن كل شيء يسير على ما يرام. كان هناك احتمال بنسبة واحد في المائة لحدوث هذا الألم غير المتوقع، كما قال أطبائنا. رغم كل ما تمكنا من فعله طبياً، لم نتمكن من حمل ابنتنا الصغيرة بين أذرعنا.

بعد هذه الخسارة العميقة، اخترنا أن نبقى صامتين لفترة من الوقت، مما يعطي مساحة لحزننا وعملية الشفاء. نشكركم مقدمًا على تفهمكم وحساسيتكم واحترامكم خلال هذه العملية.

بحر إيجة وليور".

و كانت قد احتفلت إيجه كوكينلي، بطلة مسلسل "نبضات القلوب" بزفافها من حبيبها ليور أهيتوف في عام 2022، بعد خطوبتها بعامين وقصة حب استمرت 7 سنوات.

