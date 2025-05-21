كيفانش تاتليتوغ يختار هذا الدور بعيداً عن الشاشة

ميرنا وليد - بيروت - فاجأ النجم التركي كيفانش تاتليتوغ، المعروف عربيًا بـ"مهند"، جمهوره برفضه جميع العروض الفنية المقدمة له هذا الموسم، رغم النجاح الكبير الذي حققه مؤخرًا في مسلسل "العائلة – Aile" بدور "أصلان" الذي أسر القلوب، وكشف تاتليتوغ لموقع "Haberler" أن السبب وراء هذا الغياب ليس فنيًا بل عائليًا، إذ قرر أن يُكرّس وقته لمتابعة نمو طفله الصغير، قائلاً للصحافة: "أريد أن أراه يكبر أمام عينيّ"، في إشارة إلى تعلّقه الكبير بابنه، وأضاف أنه في الوقت الحالي يُركّز على حياته الخاصة ويستعد للمواسم المقبلة بممارسة الرياضة والاهتمام بلياقته البدنية، ويُعد كيفانش أحد أبرز نجوم الدراما التركية، وقدّم على مدار مسيرته أعمالًا لا تُنسى مثل: "العشق الممنوع"، "شمال وجنوب"، "سعيد وشورى"، "جسور والجميلة"، و"الاصطدام".

أما آخر أعماله السينمائية فكان فيلم "النداء الأخير إلى إسطنبول"، فيما يُعتبر مسلسل "العائلة" آخر ظهور درامي له حتى الآن.