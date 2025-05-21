شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير تجمع صناع الفيلم المصرى عائشة لا تستطيع الطيران بمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

خضع صناع الفيلم المصرى عائشة لا تستطيع الطيران للمخرج مراد مصطفى لجلسة تصوير ترويجية للفيلم فى مهرجان كان السينمائى بعد عرضه بمسابقة "نظرة ما"، حيث شهد عرض الفيلم تزاحم الحضور والمشاهير والإعلاميين على عرض الفيلم فى طوابير امتدت طويلًا رغم الأمطار.

وجمعت الجلسة المخرج مراد مصطفي والمنتجة سوسن يوسف وزياد ظاظا وبوليانا سيمون ومدير التصوير مصطفى الكاشف.

تم استقبال الفيلم بحفاوة قبل العرض، كما اهتزت القاعة بتصفيق الجمهور بعد العرض، وحضر المخرج مراد مصطفى العرض الأول برفقة عدد من أفراد طاقم الفيلم، وأعرب عن امتنانه لتواجده فى مهرجان كان مرة أخرى قبل عرض الفيلم، مؤكدًا أنه لم يكن ليصل إلى هنا كمخرج "لولا صناعة السينما المصرية"، وأنه "فخور جدًا بتمثيل مصر في الاختيار الرسمي لمهرجان كان هذا العام". كما شكر المنتجين المشاركين وطاقم العمل، وقدم "تحية خاصة" لمنتجة الفيلم وشريكته سوسن يوسف.

فيلم عائشة لا تستطيع الطيران إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وألمانيا وتونس والسعودية وقطر والسودان، ويدور حول عائشة وهي شابة سودانية تبلغ من العمر 26 عامًا وتعمل في مجال الرعاية الصحية، تعيش في حيّ بقلب القاهرة، حيث تشهد التوتر بين زملائها المهاجرين الأفارقة وعصابات محلية، عالقة بين علاقة غامضة مع طباخ مصري شاب، وعصابة تبتزّها لتُبرم صفقة غير أخلاقية مقابل حمايتها، ومنزل جديد مُكلّفة بالعمل فيه، تُكافح عائشة للتغلّب على مخاوفها ومعاركها الخاسرة، مما يُؤدي إلى تقاطع أحلامها مع الواقع، ويقودها إلى طريق مسدود.

الفيلم من بطولة بوليانا سيمون إلى جانب مغني الراب المصري زياد ظاظا وعماد غنيم وممدوح صالح، ومونتاج محمد ممدوح، مع مدير التصوير السينمائي المصري مصطفى الكاشف الذي سبق له التعاون مع مراد في الفيلم القصير عيسى، وتصميم أزياء نيرة الدهشوري ومهندس صوت مصطفى شعبان، ومهندسة ديكور إيمان العلبي.

نال مشروع عائشة لا تستطيع الطيران منحًا ودعمًا من عدد من الجهات البارزة مثل مؤسسة الدوحة للأفلام، وصندوق المورد الثقافي، ومهرجان الجونة السينمائي، وأكاديمية لوكارنو، وبرنامجي سينيفوداسيون ومصنع السينما في مهرجان كان، ومهرجان مونبلييه، كما فاز بالجائزة الكبرى من لودج البحر الأحمر، وبخمسة جوائز في مسابقة فاينال كات بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وعلى رأسهم جائزة الدعم الكبرى التي تُمنح لأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج، وبعدها فاز بجائزة ورشات الأطلس الكبرى لمرحلة ما بعد الإنتاج ضمن فعاليات الدورة الـ21 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش والتي تقدر بـ25 ألف دولار أمريكي.

الفيلم من إنتاج سوسن يوسف، بمشاركة التونسية (درة بوشوشة - لينا شعبان)، وشريف فتحي، وأحمد عامر، و فيصل بالطيور وآخرين.



صناع الفيلم المصرى عائشة لا تستطيع الطيران



صناع الفيلم المصرى عائشة لا تستطيع الطيران



صناع الفيلم المصرى عائشة لا تستطيع الطيران



مراد وسوسن

مراد مصطفى



صناع فيلم عائشة لا تستطيع الطيران يخضعون لجلسة تصوير ترويجيه بكان



مراد مصطفى ومصطفى بمهرجان كان



مراد مصطفى ومدير التصوير بمهرجان كان



مراد مصطفى وسوسن يوسف بمهرجان كان



مراد مصطفى بمهرجان كان



المخرج مراد مصطفى بمهرجان كان



مخرج الفيلم المصرى عائشة لا تستطيع الطيران



مراد مصطفى بمهرجان كان



زياد ظاظ بمهرجان كان



ظاظا بمهرجان كان



زياد ظاظا