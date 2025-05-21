شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا مش تمام" أغنية جديدة لـ أحمد شيبة.. تطرح قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب الشعبي أحمد شيبة من تسجيل أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "أنا مش تمام"، تمهيدًا لطرحها رسميًا خلال الأيام المقبلة عبر مختلف المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية من كلمات عماد عبيد، وألحان خالد سلطان، وتوزيع موسيقي طة حكيم، بينما تولى مهمة الميكس والماستر محمد جودة. وتدور الأغنية في إطار درامي حزين، وينطلق مطلعها بكلمات مؤثرة: "أنا مش تمام.. أنا بس عايش والسلام"، ويواصل شيبة من خلال هذا العمل تقديم اللون الشعبي الذي يتميز به، مع لمسة إنسانية تلامس مشاعر الجمهور.

يذكر أن المطرب أحمد شيبة تعاون مع الشاعر رضا المصرى، في رباعيتين وتتر لمسلسل "فهد البطل"، بطولة النجم أحمد العوضى، في موسم رمضان الماضى ورباعيات من ألحان خالد سلطان، وتوزيع الموسيقى نوار البحيرى، لتسجل الأغنية التعاون الثاني على التوالى بين أحمد شيبة وأحمد العوضى، بعدما غنى شيبة تتر مسلسل "حق عرب" فى رمضان الماضى.



مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.