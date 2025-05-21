شكرا لقرائتكم خبر عن مها الصغير بعد طلاقها من أحمد السقا: مفيش حاجة مبهرة قد وقفة ربنا جنبك والان مع تفاصيل الخبر

في رد فعل جديد للمذيعة مها الصغير بعد إعلان زوجها النجم أحمد السقا طلاقهما، كتبت الصغير منشور جديد على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك: "مفيش حاجة مبهرة في الدنيا قد وقفة ربنا جمبك كل مرة بتحتاجه فيها، الحمد الله.



مها الصغير

وكان أحمد السقا قد أعلن انفصاله رسمياً عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام 26 عاماً، حيث أعلن السقا الخبر عبر حسابه بموقع فيس بوك مؤكد أن الانفصال تم منذ 6 أشهر وتم الطلاق الرسمى منذ شهرين.

أحمد السقا يعلن طلاقه من مها الصغير بعد 6 أشهر من الانفصال: "أتمنى لها السعادة والستر"

وكتب أحمد السقا فى منشوره على حسابه الشخصى بموقع فيس بوك: "عشان الناس اللى بتسأل أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ 6 شهور وتم الطلاق منذ شهرين تقريبا وأعيش حالياً لأولادى وعملى وأصدقائى المقربين، وأمى وأختى، وكل تمنياتى لأم أولادى بالتوفيق والستر، ومش عايز رغى فى الموضوع ده رجاء من الصفحات الخاصة والأخوة الصحفيين، وسبحان مقلب القلوب ومبدلها، شكراً".

وأضاف أحمد السقا: "تأخرت هى فى الإعلان، وهذا قمة الاحترام والرقى، ولها كامل الاحترام التى قد توضح هذه الرغبة قريبا، تمنياتى لها بالسعادة والنجاح فى قرارها وحياتها التى فوجئت بها مثلكم ربنا يسعدها فى حياتها المستقبلية واختياراتها".

يذكر أن أحمد السقا تزوج من الإعلامية مها الصغير عام 1999، بعد قصة حب استمرت عدة أشهر، وأثمرت عن ثلاثة أبناء وهم ياسين ونادية وحمزة، وخلال السنوات الماضية طالت السقا ومها الصغير شائعات الانفصال التى لم تكن صحيحة ، إلا أن بعد مرور الوقت أصبحت هذه الشائعات حقيقة.