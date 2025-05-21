الثقافة الهندية حاضرة بقوة على السجادة الحمراء لليوم الثامن من مهرجان كان السينمائي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 مايو 2025 04:25 مساءً - لازلنا على موعد مع الجولة اليومية بين أروقة مهرجان كان السينمائي الدولي 2025، لنلقي الضوء على أبرز ما جاء من أحداث على السجادة الحمراء للمهرجان السينمائي الأضخم عالمياً، والذي يشهد دائماً حضور أبرز وأشهر نجوم ونجمات العالم، والذين تلتقطهم عدسات كاميرا "الخليج 365".

تجولي معني في السطور التالية، لتتعرفي إلى أبرز ما جاء في اليوم الثامن لمهرجان كان السينمائي بدورته الـ78.

إعداد:سارة نبيل

تفاصيل عرض عائشة لا تستطيع الطيران في مهرجان كان السينمائي 2025



أُقيم في اليوم الثامن لمهرجان كان السينمائي 2025، العرض الخاص لفيلم "عائشة لا تستطيع الطيران"، وكان لافتاً للانتباه أن الطقس تغير بشكلٍ سريع، وأصبحت الأجواء أوروبية مطيرة بدرجة كبيرة، مما تسبب في إلغاء الريد كاربت الخاصة بالفيلم.

وبعد إقامة العرض في قاعة Debussy احتفل صناع الفيلم بوصولهم لمهرجان كان السينمائي.

من جانبه، أكد مخرج العمل مراد مصطفى على فخره بانتمائه لصناعة السينما في مصر، وأكد أنه اكتسب خبراته من عمله في السينما المصرية في بدايته كمساعد مخرج، وتوجه بالشكر لكل القائمين على صناعة الفيلم.

شاهدي المزيد من التصريحات والتفاصيل حول عرض فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" عبر هذا الرابط.

جانفي كابور على رد كاربت مهرجان كان وآيشواريا راي تستعد

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حلَّت نجمة بوليوود جانفي كابور ضيفةً بمهرجان كان السينمائي، حيث سجلت يوم أمس 20 مايو أول ظهور لها بالمهرجان على مدار مشوارها الفني لحضور عرض فيلم Homebound، وقد اختارت جانفي الظهور بإطلالة هندية خالصة تُعبر عن الثقافة الهندية.

رافق جانفي كابور في السير على السجادة الحمراء لعرض فيلم Homebound -المشارك في قسم نظرة ما- نجما الفيلم إيشان خاطر وفيشال جيثوا، بالإضافة لمخرج العمل نيراج غيوان، والمنتج كاران جوهر، وانضم مارتن سكورسيزي إلى فريق العمل كمنتج تنفيذي للفيلم.

شاهدي المزيد من التفاصيل حول الفيلم وظهور جانفي كابور على السجادة الحمراء عبر هذا الرابط.

سكارليت جوهانسو مخرجة لأول مرة

سكارليت جوهانسون في مهرجان كان 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي



النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، حضرت في اليوم الثامن للمهرجان العرض الأول لفيلمها "Eleanor the Great"، المشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2025، والذي لا تُشارك فيها فقط كممثلة، بل كمخرجة لأول مرة في حياتها، وأيضاً كمنتجة.

يُعرض فيلم Eleanor the Great ضمن قسم نظرة ما في مهرجان كان، ولكي تشاهدي المزيد عن جوهانسن وموهبتها المتفردة تصفحي هذا الرابط.

كيف تألقت النجمات في اليوم الثامن من مهرجان كان السينمائي 2025؟

إلسا هوسك Elsa Hosk في مهرجان كان (مصدر الصورة: Photo by Daniele Venturelli/WireImage)



ومع كل يوم جديد في مهرجان كان السينمائي 2025، تتألق النجمات على السجادة الحمراء بإطلالات تخطف الأنظار وتترك بصمة في عالم الموضة والجمال، وفي اليوم الثامن من هذا الحدث العالمي، شهدنا توليفة ساحرة من الأناقة والرقي، حيث تنافست النجمات في اختيار تصاميم مبهرة وتفاصيل ملفتة تعكس شخصياتهن، وتبرز ذوقهن الرفيع.

عبر هذا الرابط، سوف نستعرض أبرز الإطلالات التي لفتت الأنظار وسر تألق كل نجمة على طريقتها الخاصة.

المجوهرات الفاخرة تمنح النجمات إطلالات أكثر تفرداً

ياسمين صبري في مهرجان كان السينمائي -تصوير: سامر بوهوش خاص لسيدتي



ورغم أن مهرجان كان 2025 اقترب من نهايته، لكن عامل الفخامة لا يزال في ازدياد مستمر؛ ففي كل يوم تبهرنا النجمات المشاركات في هذا الحدث السينمائي الأضخم عالمياً، بإطلالات راقية ومميزة، تزينها أجمل قطع المجوهرات وأفخمها.

وفي اليوم الثامن من المهرجان، تدفقت النجمات إلى السجادة الحمراء، وهن يرتدين إطلالات تمزج بين الأناقة والرقي، واخترن لإكمالها قطع مجوهرات مميزة، منها ما أتى شديد الضخامة والتميز، ومنها قطع حملت الكثير من التفاصيل الناعمة من دون أن تخلو من التميز.

في هذا الرابط، سنستعرض أبرز المجوهرات التي اختارتها النجمات في اليوم الثامن من مهرجان كان السينمائي، وأنتم أخبرونا برأيكم من كانت صاحبة الإطلالة الأجمل وقطع المجوهرات الأكثر تفرداً.

نجمات مهرجان كان 2025 بيومه الثامن: ملامح مصقولة بمكياج ساحر

ميلا الزهراني خلال حضورها مهرجان كان السينمائي 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي



ولا تزال السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي، تفيض بالأناقة والتألق مع مرور كل يوم من فعالياته، وفي يومه الثامن تحديداً، برزت النجمات بإطلالات جمالية آسرة تنوّعت بين المكياج المصقول بألوان أنثوية راقية، وتسريحات شعر أنيقة مستوحاة من الكلاسيكيات أو مرهفة بلمسات عصرية ناعمة.

وقد طغت على الإطلالات ملامح مشرقة، بشرة منحوتة، وشفاه بارزة، في تناغم مثالي مع تسريحات شعر مرفوعة أو منسدلة أضفت مزيداً من السحر والأنوثة على كل إطلالة.

إليكِ في هذا الرابط، جولة على أبرز الإطلالات الجمالية لنجمات مهرجان كان السينمائي 2025 في يومه الثامن، لتستوحي منهن لمناسباتك الراقية المقبلة.