رسالة جديدة من مها الصغير بعد انفصالها عن أحمد السقا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 مايو 2025 04:25 مساءً - ما زالت أزمة انفصال أحمد السقا عن زوجته الإعلامية مها الصغير متصدرة ترند مؤشرات البحث، خاصةً وأن هذا الخبر مفاجأة صادمة للجميع.

تعليق مها الصغير على انفصالها

علقتعلى هذا الخبر من خلال منشور عبر فيس بوك، وقامت بنشر صورة لها وكتبت عليها تعليق قالت فيه: "مفيش حاجة مبهرة في الدنيا قد وقفة ربنا جمبك كل مرة بتحتاجه فيها الحمدالله".

وقد تفاعل الجمهور مع هذا المنشور بشكلٍ كبير وتمنوا لها تجاوز هذه الأزمة بشكلٍ سريع، بينما تمنى البعض أن تعود لزوجها حتى يستكملا رسالتهما مع أبنائهما.

السقا يعلن انفصالهما

يُشار إلى أن أحمد السقا أعلن انفصاله رسميًّا عن زوجته الإعلامية مها الصغير خلال الساعات الماضية، مؤكداً عبر منشور كتبه على حسابه الشخصي بموقع الفيس بوك أن الطلاق وقع رسمياً منذ شهرين. وقالخلال المنشور: "الناس اللي بتسأل.. أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ ستة أشهر، وتم الطلاق رسميًّا منذ شهرين تقريبًا، وأعيش حاليًّا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر".

وتابع السقا: "ومش عايز رغى ف الموضوع ده رجاء من الصفحات الخاصه والأخوه الصحفيين.... وسبحان مقلب القلوب ومبدلها وتمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها... شكرا".

وأشار أحمد السقا إلى أن تأخر مها الصغير في إعلان خبر الإنفصال تصرف في قمة الإحترام والرقي، حيث قال: "أعتقد ان اعلن بينما تأخرت هى ف الإعلان ففى هذا قمة الاحترام والرقى، ولها كامل الاحترام اللتى قد توضح هذه الرغبه قريبا".

وتزوج أحمد السقا من مها الصغير، ابنة خبير التجميل ومصفف الشعر الشهير الراحل محمد الصغير، وهي إحدى صديقات أخته فاطمة، في 17 نوفمبر 1999. وأنجبا ولدين هما "ياسين" و"حمزة"، وبنت اسمها "نادية".

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