صبري فواز ولقاء خاص لـ الخليج 365 بالجناح المصري في مهرجان كان السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 مايو 2025 04:25 مساءً - التقت الخليج 365 بالفنان صبري فواز على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 78 الذي تُجرى فعالياته في الفترة من 13 وحتى 24 مايو الجاري.

فريق الفيديو:

أجرى اللقاء: معتز الشافعي

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

أعده للنشر: عبير عاطف

أكد صبري فواز على سعادته بالتواجد في مهرجان كان السينمائي الدولي وتحديداً في الجناح المصري بالمهرجان بعد مرور 16 عام على التواجد، وأكد على حرصه الدائم على التواجد في المهرجانات لحضور الفاعليات المختلفة ومتابعة الأفلام المشاركة.

أشار صبري للتعاون بين مهرجاني القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الجونة، وأكد أن هذا التعاون نتج عنه تخصيص جناح مصري في مهرجان عالمي مثل كان، وأكد أن صناعة السينما في مصر أصبحت أكثر تطوراً، والمهرجانات المصرية أصبح لها ستايل خاص دقيق في اختيار الأفلام المشاركة.

حرص صبري فواز خلال تواجده في مهرجان كان على حضور عدد من الأفلام المشاركة في المهرجان وأشاد بها جميعاً، وفيما يخص أعماله القادمة أكد أنه سيشارك في فيلم سينمائي سيتم الإعلان عن تفاصيله قريباً، بالإضافة إلى مسلسل أوف سيزون.

مشاركته في رمضان 2025

يُشار إلى أن صبري فواز شارك أحمد داود في رمضان الماضي من خلال مسلسل "الشرنقة" الذي ينتمي إلى الأعمال الاجتماعية الممزوجة بالإثارة والتشويق؛ وظهر أحمد داود خلال أحداث المسلسل في دور محاسب يُدعى "حازم" يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملائه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجأ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

يُشارك في بطولة المسلسل بجانب صبري فواز وأحمد داود، كل من: مريم الخشت، علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، ياسر عزت وآخرون، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما.

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