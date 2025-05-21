ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري صبري عبد المنعم عن موقف صعب تعرض له بعد خضوعه لعملية جراحية خلال علاجه من مرض السرطان.

وقال صبري: "عملت عملية في دراعي وبعد العملية بأربعة أو خمسة أيام لما خرجت من المستشفى كانت آلام قوية جداً وكان عندي أوردر تصوير وكان في مخرج قلت هيأجّل شوية، لكن هو قال لازم ييجي بكرا الصبح".

وتابع في برنامج "صبايا الخير" الذي تقدّمه الإعلامية ريهام سعيد: "وأنا لسة خارج من المستشفى، رحت الساعة 10 الصبح المكان اللي بصور فيه وقعدت لغاية 10 بالليل، سكت لأن مقدرش أزعل من حد وربنا يسامح. أنا متعود طول عمري أنا جامد، بس المرة دي الوعكة كانت شديدة شوية، أنا عندي أصلاً ضعف في عضلة القلب من سنتين، لكن ممكن أعمل دعامات".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد خضوعه لعملية جراحية.. صبري عبد المنعم تعرض لموقف صعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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