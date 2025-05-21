عمر زهران يخرج من السجن بعد نصف المدة في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

ميرنا وليد - بيروت - قررت جهات التحقيق المختصة، الغفراج عن المخرج عمر زهران، بعد قضاء نصف مدة حبسه الصادرة ضده في قضية سرقة مجوهرات قدرت قيمتها بحوالي 2.
5 مليون دولار، من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.
وكانت محكمة النقض قد حددت جلسة 18 حزيران/يونيو المقبل، للنطق بالحكم في الطعن المقدم من زهران على الحكم الصادر بحبسه لمدة عام مع الشغل.
كما كانت محكمة جنح مستأنف الجيزة، قد قضت في كانون الثاني/ يناير 2025، بتخفيف العقوبة من السجن سنتين إلى سنة واحدة، مع تأييد الحكم المدني بإلزامه بدفع 40 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح الشربتلي.
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